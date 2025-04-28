Yüzlerce yıllık tarih göz göre göre yok oluyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve halk arasında ‘‘Nemrut’un develeri’’ olarak bilinen kaya blokları, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. 2010’da birinci derece doğal sit alanı ilan edilen ‘‘Nemrut’un develeri’’nin korunması için alınan kararlar uygulamada yeterli sonuç vermedi. Hem doğal şartlar hem de insan etkisi nedeniyle taşların bir kısmı tahrip edilirken, bazıları yol tahkimat çalışmalarında kullanıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, özetle şunları söyledi: ‘‘Taşların yer aldığı bu bölgenin sit alanı ilan edilmesi, korunması için yeterli değil, pratikte de koruma önlemleri alınması gerekiyor. Yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz, Nemrut’un develerinin ve diğer tüm tarihi alanların korunması ve geleceğe aktarılması için gerekli adımlar atılmalıdır" dedi. Volkanik Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan lav taşları zamanla deve ve insan figürlerine benzer şekiller almış ve bölge halkının efsaneleri arasında yer edinmişti.