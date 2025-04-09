Yüzlercemizi tutukladınız, binler olup geldik!

Politika Servisi

Saray yönetimine karşı ülkenin dört bir tarafında direnişe geçen gençlik kesimleri dün İstanbul Kadıköy’de Rıhtım Festival Park’ta bir araya geldi. “Gençlik Dayanışma Sahnesi” adıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli üniversitelerden on binlerce öğrenci, gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşları için özgürlük talebini yükseltti.

Etkinliğin çağrıcıları arasında İstanbul Üniversitesi, Marmara, Galatasaray, Yıldız Teknik, Boğaziçi, İTÜ, Koç, Sabancı, Kadir Has gibi birçok üniversiteden öğrenci dayanışma grupları yer alırken etkinlik öncesi gruplar iki farklı noktada buluşma kararı aldı.

Söğütlüçeşme ve Kadıköy Rıhtım’da iki farklı kortej oluşturan öğrenciler, Boğa heykelinin önünde korteji birleştirip festival alanına doğru yürümek istedi. Çok sayıda polisin konuşlandırılmasının ardından polis öğrencilerin iki farklı kortej halinde yürümesini engelledi.

Buluşma yönünü doğrudan Rıhtım’a çeviren öğrenciler sık sık “Hükümet istifa”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak Festival Park alanına giriş yaptı.

Yapılan açıklamada, “Bütün arkadaşlarımızı alacağız. Tutuklu öğrenciler onurumuzdur!" ifadeleri yer alırken etkinlikte, tutuklanan öğrencilerin cezaevinden yazdıkları mektuplar okundu.

Üniversite topluluklarından öğrencilerin söz aldığı etkinlikte, Saray yönetimine karşı mücadelenin büyütüleceğinin altı çizilirken başlatılan operasyonlara, gözaltı ve tutuklamalara, yıldırma hamlelerine karşı bir arada olmanın önemi vurgulandı. Öğrenciler tutuklu arkadaşlarının eğitim hakkından mahrum bırakıldıklarını belirtirken, özgür demokratik, laik bir ülke taleplerini de sıraladı. Konuşmaların bitiminde öğrenciler, direnişlerini sürdüreceklerini ve ne olursa olsun bu iktidar blokunu göndereceklerini ise bir kez daha hep bir ağızdan ilan etti.

Konuşmaların ardından gerçekleşen konserlerde ise sanatçılar Erdal Güney, Burhan Şeşen ve Can Kazaz’ın yanı sıra Dolu Kadehi Ters Tut ve Bandista gibi gruplar da sahne aldı.

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ÇOCUKLARIMIZI ALACAĞIZ

Öğrencilerin yürüyüşüne çok sayıda demokratik kitle örgütü destek verdi. 301 öğrencinin tutuklanmasının ardından kurulan Anne Baba Dayanışma Ağı da binlerce öğrenciyi Rıhtım’da karşıladı. Öğrencilerle birlikte yürüyüşe katılan aileler yaptıkları konuşmalarda çocuklarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirttiler.

Üniversitelerin vize haftasında olduğuna ve çocuklarının sınav haklarının elinden alındığına değinen aileler yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer verdi: “Biz tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın anne babaları olarak çocuklarımızın yanındayız. Tüm çocuklarımız özgür kalıncaya kadar hep beraber mücadele edecek sizlerle dayanışma içerisinde olacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz.”