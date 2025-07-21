Yüzleşilmeli, özür dilenmeli

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’de IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genç, katledildikleri Amara Kültür Merkezi bahçesinde anıldı. Suruç İçin Adalet Platformu öncülüğünde yapılan anmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Hatimoğulları, “Acılarımızı, parlamentoda kurulacak bir komisyonla, hakikatlerle yüzleşerek azaltabiliriz. ‘Bir daha asla olmayacak’ demek için bizler, mutlaka adım atmalıyız. Acılarımızı azaltabilmek ve barışın önünü açabilmek için gerçeklerle yüzleşmeliyiz, özür dilemeliyiz" dedi. Siyasi partiler, barolar, sendikalar anma mesajlarını yayınlarken, kayıplarını mezarı başında anan Suruç aileleri "Bin yıl geçse de onların düşlerini taşımaya devam edeceğiz. Düşlerini hakikat kılmak için mücadeleye dünden daha fazla atılacağız” açıklamalarında bulundu.

Katliamda hayatını kaybedenler birçok kentte çeşitli etkinliklerle anıldı.

DÜŞLERİNİ YAŞATACAĞIZ

Katliamda hayatını kaybeden Okan Pirinç, Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden Osman Kara, "Katliamın 10’ncu yılında adalet talebimizi yineliyoruz. Suruç davasında tüm sorumlular yargılansın. 33’lerin düşlerini yaşatma sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Kasım Deprem ve Osman Çiçek, Suruç ilçesinde bulunan mezarları başında anıldı. Ağabey Muhittin Çiçek, "Onların mücadelesi evrenseldi" dedi.

Uğur Özkan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Anmada konuşan Özkan’ın babası Mehmet Özkan, Uğur’un sadece kendi oğlu olmadığını belirterek "Uğur mücadelenin şehidi. Şehit düşünce parti onu sahiplendi. Benim oğlum ile başım dik. Biz mazlum bir halkız" dedi. Özkan’ın ablası Hatice Özkan ise dün gece yeni doğan bir yeğenine Hogir ismi verdiklerini belirterek "Sanmasınlar Hogirler bitiyor her geçen gün çoğalıyoruz. Hogirler hep var olacak" diye konuştu.

Diyarbakır’da Veysel Özdemir ve Nazlı Akyürek’in mezarları başında anma etkinliği düzenlendi. Özdemir’in doğum günü olması dolayısıyla pasta kesildi. Ardından Yenişehir ilçesinde bulunan 450 Evler Mezarlığı’ndaki Akyürek’in mezarı başında anma yapıldı.

Çağdaş Aydın, Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Anmada Aydın’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Süleyman Aksu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mezarı başında anıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı anmada, Aksu’nun mezarına oyuncaklar ve fotoğrafları bırakıldı. Van’da Yunus Emre Şen’in Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarı ziyaret edildi. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Biz onlara söz verdik; şehitlerimizin düşleri için bugüne kadar mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.