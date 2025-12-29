Yüzleşmek için adım atın

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarından atılan bombalarla 19’u çocuk 34 kişinin katledilmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitirenler, köyde bulunan mezarları başında anıldı. Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yüzleşme çağrısı yaparak, "Bu topraklarda hangi milletten, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun gelin bütün acıları yüzleşelim. Kürt sorunu bir ‘terör’ sorunu değildir. Kürt sorunu siyasi bir sorundur" dedi.

Ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, “Roboskî defteri kapanmadı ve kapanmayacak. Bizden geçmişi unutmamızı istiyorlar ama Kürtler geçmişi unutmaz. Unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Bu sürecin anlamını ellerinde fotoğraflar olan annelere sormak gerekir. Bir yerde samimiyetten, toplumsal rızadan söz ediyorsak öncelikle cezasızlıkla mücadeleyi ortaya koymak herkes için adaleti gerçekleştirmek gerekir" dedi.