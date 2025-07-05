Yüzme havuzu onlar için ücretsiz

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “spor ayrıcalık değil, herkesin hakkıdır” diyerek sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Sporu her kesime ulaştırabilmek amacıyla başlatılan bu özel projeyle ilçede ikamet eden 65 yaş üstü yurttaşlar, özel gereksinimli çocuklar, engelli bireylerle şehit ve gazi yakınları için yüzme havuzu ücretsiz hale getirildi. Belirli gün ve saatlerde, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’ndaki yüzme havuzunu ücretsiz kullanabilecek vatandaşlara, bu özel zaman dilimlerinde uzman antrenörler ve destek ekipleri de eşlik ediyor.

Güvenli ve konforlu bir ortamda sürdürülmeye çalışılan eğitimlerde, yalnızca fiziksel aktiviteyi teşvik etmek değil; aynı zamanda bu grupların sosyal hayata katılımını artırmak, toplumsal eşitliği güçlendirmek ve herkesin hareketin iyileştirici gücünden faydalanmasını sağlamak amaçlandı.

Çocuğunu yüzmeye getiren bir yurttaş, “Çocuğun vücuttaki enerjiyi atması için spor yapması lazım. Bizim de hastalığımız açısından, bizim yapabileceğimiz sporlar bireysel olduğu için doktorumuz tavsiyesiyle yüzmeyi önerdi. Maltepe Belediyemizin bize sağladığı böyle bir imkân var. Bunun için müracaat ettik. Çok memnunuz bundan” dedi.

Başka bir yurttaş da “Çocuğum otistik. Ergenlik döneminde olduğu için, enerjisini atabilmesi için, vücudun store back hareketlerini daha hafif yapabilmesi için yüzmenin iyi geldiğini düşünüyorum. Daha önceden ben oğlumu havuza spor eğitimine götürüyordum fakat burada Maltepe Belediyesi’nin böyle çocuklara yardım amaçlı verdiğini öğrenince ben de bundan faydalanmak istedim” diye konuştu.