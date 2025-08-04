Yüzme havuzunda klordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da bir yüzme havuzuna giren 8’i çocuk olmak üzere 10 kişi, klordan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan özel bir yüzme havuzuna giden vatandaşlardan bazıları, havuzdan çıktıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8’i çocuk 2’si yetişkin toplam 10 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, kişilerin, havuz suyunda bulunan klordan zehirlendiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.