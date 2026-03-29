Yüzmede 13 madalya birden

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları’nda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Türk sporcular, iki ayrı organizasyonda toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu verilerine göre, Prag’da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milliler 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Su Yüksel, 100 metre kurbağalamada altın madalyaya uzanırken, Ahmet Mete Boylu 200 metre serbestte ve Selinnur Sade 800 metre serbestte birincilik kürsüsüne çıktı. Ela İşcan gümüş madalya kazanırken, Çakır Aras Çakmak ile Can Acar bronz madalya elde etti.

7 ALTIN MADALYA

Graz’da gerçekleştirilen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda ise milliler 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Toprak Topatan, Emir Bartu Özcan, Umut Aras Özkan ve Alara Gökalp altın madalyaların sahibi olurken, Yaren Soysal gümüş, Beril Çağrı ve Sarp Canlı ise bronz madalya elde etti.

Toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli yüzücüler, uluslararası organizasyonlarda istikrarlı performanslarını sürdürdü.