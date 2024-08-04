Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yüzmede ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 10:26
  • Giriş: 04.08.2024 10:26
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:26
Kaynak: AA
Yüzmede ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı karma 4x100 karışık stilde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 37 saniye 43 saliseyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bir önceki rekoru Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya 3 dakika 37 saniye 58 saliselik süreyle kırmıştı.

Yarışmada 3 dakika 37 saniye 55 saliselik süresiyle Çin, Asya rekoru kırarak gümüş madalya elde ederken, Avustralya ise 3 dakika 38 saniye 76 saliseyle Okyanusya rekorunun yeni sahibi olarak bronz madalyaya uzandı.

BirGün'e Abone Ol