Yüzmede Katie Ledecky altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 800 serbest stilde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD'li yüzücü Katie Ledecky, 8 dakika 11 saniye 4 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı Ariarne Titmus, 8 dakika 12 saniye 29 saliselik derecesiyle Okyanusya rekoru kırarak gümüş madalya alırken, ABD'li Paige Madden ise 8 dakika 13 saniyeyle bronz madalya kazandı.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 8 dakika 4 saniye 79 saliselik derecesiyle olimpiyat ve dünya rekorunu kıran 27 yaşındaki Ledecky, olimpiyat oyunlarında toplamda 9'uncu altın madalyasını aldı.

Ledecky, 23 altın madalyası bulunan Michael Phelps'in ardından en fazla altın kazanan 5 sporcudan birisi olarak tarihe geçti.

ABD'li yüzücü, en fazla altın madalya elde eden ikinci sporcu unvanını şu isimlerle paylaştı:

Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Carl Lewis (ABD-Atletizm).