Yüzmede Tunçelli 23’üncü oldu

Spor Servisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Türkiye'yi temsil eden sporcular Kuzey Tunçelli 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

16 yaşındaki genç yüzücü Kuzey Tunçelli, 2.02.58.1'lik derecesiyle 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı bitiremedi. Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın, Alman Oliver Klemet, 1.50.54.8'le gümüş, Macar David Betlehem ise 1.51.09.0'la bronz madalya elde etti.