Yüzölçümünün yüzde 85’i maden sahası oldu

Haber Merkezi

Giresun’un üç ilçesini kapsayan alanda işletilen maden ocağının kapasitesinin attırılmak istenmesine tepki gösteren halk, bölgenin ekosistemini bozacak projeye karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Harşit Vadisi Platformu, Giresun’un Doğankent, Görele ve Tirebolu ilçelerini kapsayan geniş bir alanda işletilen bakır madeninin kapasitesinin genişletilmek istenmesine karşı Tirebolu Şenyuva köyündeki Gariygen Tepesi’nde gerçekleştirilen kitlesel açıklamada, "Vahşi madenciliğe hayır" pankartı açıldı, "İliç olmak istemiyoruz" dövizleri taşındı.

MA’da yer alan habere göre, Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, son yıllarda hızla artan maden ruhsatlarının doğa ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtti. Ruhsatların sayının 2002-2024 yılları arasında 386 bine ulaştığını aktaran Cebeci, "Bunların korunması ekosistemin dengesi için hayati öneme sahiptir" dedi.