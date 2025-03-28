“Yüzsüzlük” dosyaları: FETÖ’ye rant, belediye parasıyla masöz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Melih Gökçek ile ilgili yolsuzluk dosyalarını bir kez daha gündeme getirdi. Yavaş, Gökçek dönemine yönelik usulsüzlük iddiasıyla 100 dosya hazırlandığını ve savcılıklara gönderildiğini belirterek, buna karşın Gökçek'in ifadeye çağırılmadığını söyledi.

BirGün’ün Mart 2019 itibarıyla gündeme getirdiği Gökçek’e yönelik usulsüzlük dosyalarının detayları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Dosyalar, belediye kaynakları ile Gökçek Ailesi ve vakıf-derneklere sağlanan ayrıcalıkları ortaya koydu. Dosyalardaki Gülen yapılanması detayı da dikkati çekti.

FAHİŞ KAMU ZARARI

BirGün, tamamı Melih Gökçek'in ABB Başkanlığı dönemindeki faaliyetleri kapsayan ve yolsuzluk iddialarını içeren dosyalara mercek tuttu. Savcılığa gönderilen dosyalardaki toplam kamu zararının 3 milyar TL olduğu öğrenildi.

DOSYALARIN ÜZERİ TOZ TUTTU

ABB yönetiminin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan ve savcılığa ulaştırılan suç duyurusu dosyaları adeta tozlandı. Henüz hiçbir dosya için soruşturma izni alınamazken soruşturma izni alınamayan bazı dosyalar için Danıştay'a itiraz başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Savcılığa bildirilen ve Gökçek döneminde kamu kaynaklarının rant amaçlı kullanıldığı şüphesi uyandıran bazı işlemler şöyle sıralandı:

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin, 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi. Özelleştirmeden sonra da şirkete belediye bütçesinden milyonlarca lira aktarıldığı belirlendi.

• Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandı.

MANUEL TERAPİST

• Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Aylık 3 bin 800 TL maaşla çalışan Ana A, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi.

FETÖ’YE RANT

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.

• ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.

• Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para alakasız başka işler için kullanıldı.