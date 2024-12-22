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"Yüzüklerin Efendisi"nin müzikleri Türkiye'de seslendirilecek

Oscar ödüllü besteci Howard Shore'nun Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müzikleri, Ukraynalı senfoni orkestrasının Türkiye turnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Orkestra ay sonuna kadar İzmir, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Kayseri, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da müzikseverlerle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 22.12.2024 13:45
  • Giriş: 22.12.2024 13:45
  • Güncelleme: 22.12.2024 13:53
Kaynak: AA
"Yüzüklerin Efendisi"nin müzikleri Türkiye'de seslendirilecek
Fotoğraf: AA

U-Concert organizasyonuyla, Ukraynalı "Lords of the Sound" Senfoni Orkestrası'nın turnesi kapsamında, Yüzüklerin Efendisi filmi karakterlerinin melodileri, elflerin lirik şarkıları ve Howard Shore'un film üçlemesi için ürettiği müzikler dinleyiciyle buluşacak.

Avrupa'nın önde gelen salonlarında sahne alan, Ukraynalı Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, 2014'te film müziği başta olmak üzere çağdaş bestecilerin eserlerini seslendirmek amacıyla kuruldu.

Üyeleri, seçici bir yarışmayla gruba katılmış yetenekli genç müzisyenlerden oluşan orkestra, sahnede görsel efektler ve teatral unsurlarla süsledikleri performanslarıyla dikkati çekiyor.

TURNE İZMİR'DE BAŞLADI

Dünyada çok izlenenler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi film serisinin müzikleri haricinde repertuvarında 300'ün üzerinde eser olan orkestra, film müzikleri, klasik eserler, rock hitleri ve caz gibi farklı türlerden şarkılar seslendiriyor.

Fotoğraf: AA

Dün İzmir'de başlayan turne programı kapsamında Lords of The Sound Senfoni Orkestrası, bugün Denizli'de, yarın Antalya'da, 24 Aralık'ta Konya'da, 25 Aralık'ta Mersin'de, 26 Aralık'ta Adana'da, 27 Aralık'ta Kayseri'de, 28 Aralık'ta Ankara'da, 29 Aralık'ta Eskişehir'de, 30 Aralık'ta İstanbul'da, 31 Aralık'ta ise Bursa'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

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