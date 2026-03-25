Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filmi geliyor: Resmen duyuruldu

Warner Bros. ve Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi evrenine yeni bir film daha ekleneceğini açıkladı.

Serinin bir sonraki halkası olarak duyurulan The Lord of the Rings: Shadow of the Past, henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen şimdiden dikkat çekti.

Daha önce açıklanan ve Andy Serkis’in yönetmenliğini üstleneceği The Hunt for Gollum filminin ardından gelecek yapımın, serinin hikâye dünyasını farklı bir açıdan genişleteceği belirtildi.

Peter Jackson, The Hunt for Gollum için çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve filmin 2027’de vizyona girmesinin hedeflendiğini ifade etti.

HİKÂYE YENİ BİR SIRRA ODAKLANACAK

Yapımcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre Shadow of the Past, J.R.R. Tolkien’in “Yüzük Kardeşliği” kitabında yer alıp sinema uyarlamasında kullanılmayan bazı bölümlerden esinlenecek.

Filmin merkezinde ise Yüzük Savaşı sonrasına uzanan bir hikâye yer alacak. Frodo’nun ölümünden yıllar sonra Sam, Merry ve Pippin’in yeniden yola çıkmasıyla başlayan anlatıda, Sam’in kızı Elanor’un keşfettiği bir sır üzerinden geçmişe dair kritik bir gerçeğin izine düşülecek. Hikâye, savaşın aslında nasıl bir noktada kaybedilmenin eşiğine geldiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

GELİŞTİRME SÜRECİNDE SÜRPRİZ İSİM

Projenin dikkat çeken detaylarından biri de geliştirme sürecinde yer alan isimler oldu. Tolkien hayranlığıyla bilinen ABD’li sunucu Stephen Colbert’in, oğlu ile birlikte hikâye üzerinde çalıştığı açıklandı.

Henüz erken aşamada olan filmle ilgili oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi gibi detaylar netleşmiş değil.