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Yüzünden vurulan CHP'li meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan CHP'li meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti

Güncel
  • 24.08.2024 12:10
  • Giriş: 24.08.2024 12:10
  • Güncelleme: 24.08.2024 12:17
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzünden vurulan CHP'li meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti

3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve yüzünden ağır yaralanan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, yaşamını yitirdi.

20 Ağustos'ta yaşanan saldırının ardından 31 yaşındaki Ekiciler hastaneye kaldırılmıştı.

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Ekinciler, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Ekinciler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda  aracına akaryakıt almak için durduğu sırada taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı.

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Meclis üyesini vuran 16 yaşındaki R.K yakalandıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHPli meclis üyesini ağır yaralayan kişi tutuklandı
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