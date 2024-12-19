Yüzüne darbe alan Donnarumma maça devam edemedi: PSG'den açıklama

Fransa Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint Germain arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Ligue 1'in 16. hafta mücadelesinde Monaco ve PSG karşı karşıya geldi.

İki takımın yeni yılın ilk haftasında Fransa Süper Kupası'nda karşılaşacak olması nedeniyle ligdeki maç dün (18 Aralık Çarşamba) oynandı.

Mücadeleyi PSG 4-2 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

PSG'nin gollerini Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti. Monaco'da ise Eliesse Ben Seghir ve Breel Embolo ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında korkutan bir sakatlık yaşandı.

Maçın 16. dakikasında Monaco'da Wilfried Singo'nun ayağı Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne geldi.

İtalyan kaleciye ilk müdahele sahada yapıldı. Donnarumma , tedavisinin ardından maça devam edemedi ve kenara geldi.

PSG’DEN AÇIKLAMA

PSG'de oyuna Matvey Safonov dahil oldu. Maçın ardından PSG, Donnarumma'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulübün paylaşımda, "Gianluigi Donnarumma'nın yüzünde çok fazla yara ve travma var. Takımla birlikte Paris'e dönecek. Kontroller yapılacak ve birkaç gün hareketsiz kalması gerekecek" ifadeleri yer aldı.