Yüzünüzü sokağın sesine çevirin

Kemer sıkma politikalarına karşı ülkenin dört yanından itirazlar yükseliyor. Öğrenciler yemek zammına karşı, öğretmenler mülakatsız atama için sokakları dolduruyor. İktidar halkın gerçek sorunlarını örtbas etmenin derdinde.

Haber Merkezi

Ekonomik krizin faturası halkın sırtına binerken Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in kemer sıkmaya dayanan politikaları her geçen gün daha derinden hissediliyor. Öğretmen atamalarında belirlenen sayı talebin çok altında kaldı, okulların yemekhanelerinde zam üstüne zam yapılıyor. Enflasyon rekor seviyelerde ilerlerken asgari ücrete yıl ortasında güncelleme zammının yapılmayacağının sinyalleri veriliyor.

Geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlar acil çözüm bekliyor. İktidarın yurttaşı sefaletle yaşamaya mahkum eden politikalarına karşı ülkede irili ufaklı tepkilerin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Ancak seçim yenilgisini ve ekonomik kriz gündemini unutturmak isteyen iktidar, yumuşama söylemi ve yeni Anayasa tartışmasıyla gündem değiştirmeye, muhalefeti de kendi minderine çekmeye çalışıyor. Sandıkta hezimet yaşayan, kitlesi ciddi oranda eriyen AKP’nin toplumun geniş kesimlerinin rızasını alma şansı kalmadı. Muhalefetin de yüzünü halkın esas sorunlarına dönmesi, zaten zayıflayan iktidarın tabutuna son çiviyi çakma şansı verecektir.

Öğrenciler: Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde amfi tiyatronun konserler için şirketlere kiralanması ve dönem ortası gelen yemekhane zammı için Beytepe Merkez yemekhanesinin önünde eylem yaparak, talepleri için rektörlüğe yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, üniversite bütçesinin öğrenciler için kullanılmasını talep ediyor. ODTÜ’de ise her yıl Devrim Stadında yapılan bahar şenliklerinin 35'incisine Rektör Verşan Kök tarafından “güvenlik’’ gerekçesi ile izin çıkmadı. Devrim Stadını öğrencilere kapatan rektör Kök ODTÜ mezunlarının şenliğe katılmasını da yasakladı. Bunun üzerine direnişe geçen öğrenciler Rektörlüğe yürüdü.

Öğretmenler: Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenin gözü, kulağı açıklanacak atama sayısındaydı. Geçtiğimiz hafta sonu yurdun dört bir yanından Ankara’ya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, il etapta en az 68 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenler için 18 Mayıs Cumartesi İstanbul Saraçhane'de toplanacaklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamış, atamaların yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat baz alınarak yapılacağını belirtmişti.

Mali Müşavirler: Türkiye genelindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları, meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün artması, içeriklerinin kolaylaşacağı yerde giderek zorlaşması ve sistemlerin çalışmaması nedenleriyle artan iş yükü baskısına tepki göstermişti. İstanbul’da 55 bin üyesi bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) Şişli’deki merkezi önünde bir araya gelen çok sayıda mali müşavir, “Artık günlük işlerimizi bile yapamaz hale geldik ve bıçak kemiğe dayandı. Sesimize kulak verin, taleplerimizi bir an önce hayata geçirin” demişti.

Veteriner Hekimler: ‘27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’ etkinlikleri için Ankara’da eylem yapan veteriner hekimler, Anıtkabir’i ziyaret etti, daha sonra Ulus Meydanı Zafer Anıtı önünde beyaz önlükleri ile basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Gelinen noktada insan onuruna yakışır yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alması kaçınılmaz hale gelmiştir. Veteriner hekimler özellikle son 40 yıldır hak kayıpları yaşamış, sorunlarımız dayanılmaz noktalara ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.

Avukatlar: 81 ilden barolara kayıtlı avukatlar, avukatlara yönelik şiddet başta olmak üzere, 'CMK ücretleri avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlensin', 'Adli yardım ödeneği artırılsın', 'Genç avukatlara güvence', 'Demokratik, laik, mücadeleci baro' gibi taleplerle Türkiye Barolar Birliği önünde toplanmıştı. Avukatlar, cübbeleriyle Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan avukatlık mesleğinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak ağır bir tehdit ve tehlike altında olduğunu hatırlattı.