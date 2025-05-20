Yüzüyle mutlu olmak onların da hakkı: Bakış açını değiştir, değişimi gör

Türkiye’de yaklaşık 800 bin kişi, yüzündeki belirgin farklılıklar nedeniyle ayrımcılık ve önyargıyla mücadele ediyor. Yüzümle Mutluyum Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdal, "Yüz bölgesinde görünür farklılık toplumda normal olarak kabul edilen görünümün dışında olan bireylerin izole olmasına, zorbalığa maruz kalmasına neden olabiliyor. Hiçbir insan dış görünüşü nedeni ile negatif tutum ve davranışa maruz kalmamalı" dedi.

Toplumdaki katı güzellik algısının yıkılması, önyargıların kırılması, yüz anomalisine sahip bireylerin de toplumun bir parçası olduklarının anımsatılması amacıyla 2018’de kurulan Yüzümle Mutluyum Derneği, bu amaçla yola çıkan bir dernek. Derneğin Başkanı Emre Erdal, Uluslararası Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında yaptığı açıklamada her insanın biricik ve eşsiz olduğunu söyledi. Görünüm eşitliğine dikkat çeken Erdal "Yüz eşitliği; yüz bölgesinde görünür farklılıkları olan bireylerin farklılıkları nedeniyle ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalmadığı, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana adil ve eşit yaklaşıldığı anlayışı ifade eder" diye konuştu.

ZORBALIK YAŞANIYOR

Yüz bölgesinde görünür farklılığın toplumda normal olarak kabul edilen görünümün dışında olan bireylerin izole olmasına, zorbalığa maruz kalmasına neden olabildiğini vurgulayan Erdal, şöyle devam etti:

"Alay edilme, ötekileştirme, kapsam dışında tutma en büyük sorunlar. Hayatın her alanında bu durum mevcut, örneğin işe alımlarda görünüm nedeniyle başvurular arka plana atılabilmekte. Sağlık, eğitim, sosyal katılım başta olmak üzere yapılması gereken çok şey var. Özellikle hak temelinde olaya bakacak olursak eşit haklar eşit şanslar farklılıklara saygı prensibini gözetiyoruz. Hiç bir insan dış görünüşü nedeni ile negatif tutum ve davranışa maruz kalmamalı. Sağlık alanında bu bireylerin tedavileri için multidisipliner uzmanlıkların bir arada olduğu kranofasiyal merkezlerinin açılması gerekli. Diğer yanda sağlık çalışanları yüz anomalileri ile ilgili bilgilendirilmeli. Okullarda akran zorbalığına dair hem eğitimcilerin hem öğrencilerin hem de velilerin daha da bilinçlenmesi lazım. İşe alım süreçlerinde şirketler adayları dış görünüşe göre değil niteliğe göre değerlendirmeli."

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FARKINDALILIK ETKİNLİKLERİ

Yüzümle Mutluyum Haftası kapsamında dernek farkındalılık etkinliklerine imza attı. Dünyada ilk kez bir spor kulübü ile iş birliği yaparak -Kocaelispor- maç seremonisine beraber çıktıklarını söyleyen Erdal, şöyle devam etti: "Tarihte görünür farklılıkları olan bireyler ile bir spor kulübünün yaptığı ilk işbirliği olarak tarihe geçtik. Pankartlarımızla aileler olarak tribündeydik. Hem bireylerimiz daha görünür oldu hem de özgüvenleri arttı, bu açıdan çok kıymetli idi. Yurt dışı üst kuruluşumuz Face Equality International da bu organizasyonumuzu destekledi. Yine ilk kez derneğimizce belirlenen Uluslararası Yüzümle Mutluyum işaretini de yapmış olduk. Bu hareketi farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz. ⁠Ferman Akgül de bizim iyi niyet elçimiz. Bazı çocuklarımız ile konserine gittik. En üst düzeyde bugüne kadar ihmal edilen bu konuları gündeme taşımaya ve sorunlara çözüm getirmeye odaklanmaya devam edeceğiz. Bu konumumuzu daha da pekiştirerek dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer haline getirmeye devam edeceğiz."