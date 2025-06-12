‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Modern beyin cerrahisinin kurucularından kabul edilen ve Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından ‘Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı’ seçilen 100 yaşındaki Prof. Dr. Gazi Yaşargil önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yaşargil’in cenaze töreninin İsviçre’de aile arasında gerçekleşeceği ancak henüz tarihin netleşmediği öğrenildi. Yaşargil için ilerleyen tarihlerde ise Yeditepe Üniversitesitesinde bir anma töreninin yapılacağı kaydedildi. Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Mikronöroşirürjinin kurucusu, Nöroşirürji alanında çığır açan çalışmalarıyla tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran 20. yüzyılın en önemli beyin cerrahlarından biri olan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalının akademisyeni Prof. Dr. Yaşargil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk tıbbının ve dünya nöroşirürjisinin gururu olan Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca bilimsel başarılarıyla değil; hekimlik mesleğine kazandırdığı sayısız öğrenci, yetiştirdiği bilim insanı ve hastaya yaklaşımındaki insani derinlikle de hafızalarda yer etti. Ömrünü bilime, insanlığa ve genç beyin cerrahlarının yetişmesine adamış; bilimsel makaleleri, uluslararası ödülleri ve geliştirdiği mikronöroşirürji teknikleriyle bir ekol yaratan Yaşargil’in mirası, yalnızca bir tıp insanına ait değil, aynı zamanda modern tıbbın gelişim serüveninin temel yapı taşlarından biridir.’’

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YAŞARGİL KİMDİR?

6 Temmuz 1925’te babasının kaymakamlık görevi yaptığı Diyarbakır’ın Lice kasabasında doğan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1943’te Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde tıp tahsiline başladı. Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Yaşargil, ilerleyen yaşı nedeniyle uzun süredir ameliyatlara giremese de Yeditepe Üniversitesi’nde ders vermeye devam ediyordu.