"Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara için kura tarihi açıklandı

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek.

Proje kapsamında şehirlerin nüfus yoğunluğuna göre planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık’ta alındı.

5 MİLYON 300 BİN BAŞVURU GEÇERLİ

Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Ankara’da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT OLACAK?

Proje kapsamında Ankara’da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Ankara merkez: (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut

Sincan Temelli: 4 bin konut

Polatlı: bin 500 konut

Beypazarı: 750 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Kazan: 300 konut

Nallıhan ve Çayırhan: 100 konut

Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam: 150 konut

Şereflikoçhisar ve Çamlıdere: 200 konut

Güdül: 142 konut

Bala: 110 konut

Evren: 41 konut

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.