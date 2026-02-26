"Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara için kura tarihi açıklandı
"Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara'daki hak sahipleri için kura çekimi 3 Mart Salı günü yapılacak. Proje kapsamında Ankara'da 31 bin 73 konut inşa edilecek.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak.
Proje kapsamında şehirlerin nüfus yoğunluğuna göre planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık’ta alındı.
5 MİLYON 300 BİN BAŞVURU GEÇERLİ
Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Ankara’da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT OLACAK?
Proje kapsamında Ankara’da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
- Ankara merkez: (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut
- Sincan Temelli: 4 bin konut
- Polatlı: bin 500 konut
- Beypazarı: 750 konut
- Çubuk: 500 konut
- Elmadağ: 500 konut
- Kazan: 300 konut
- Nallıhan ve Çayırhan: 100 konut
- Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam: 150 konut
- Şereflikoçhisar ve Çamlıdere: 200 konut
- Güdül: 142 konut
- Bala: 110 konut
- Evren: 41 konut
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.