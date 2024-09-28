‘Yüzyılın projesi’ denilen kadınları sömürü projesi

Emek Servisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, kadın yoksulluğu ve istihdamı konusundaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, iktidarın kadınlara sunduğu vaatlerin gerçekliği yansıtmadığını belirtti.

Konuşmasında kadın yoksulluğu ve işsizliğinin derinleştiğine dikkat çeken Türkoğlu, "Biz kadınlar bu iktidardan çözüm bekleyen bir yerde değiliz ama hırsızlıklarına da göz yumacak değiliz. Kadınlara sunulan her vaat, geleceksizlik üzerindendir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Yüzyılın Kadın İstihdam Projesi’ dediği şey, aslında kadınların güvencesiz ve esnek çalışma koşullarında kısa vadeli istihdamının ve sömürüsünün projesidir,” dedi. Türkoğlu, projenin destek süresinin üç ay ile sınırlı olduğunu, sonrasında ise kadınların geleceğinin patronların insafına bırakıldığını söyledi.

Türkoğlu, İŞ-KUR aracılığıyla gerçekleştirilen kadın istihdamı projelerinin, kadınları güvencesiz ve esnek çalışma koşullarına zorladığını ve bağımlı hale getirdiğini vurguladı. “Biz kadınlara sunulan bu güvencesizliği de işsizliği de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.