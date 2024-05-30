‘Yüzyılın Yüzleri’nde Çağla ve Ongan anması

Mahir KANAAT

CRR Türk Müziği Topluluğu, 1 Haziran saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor. CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek ‘Yüzyılın Yüzleri’ kapsamındaki konserde kemanın iki büyük ismi Cevdet Çağla (1900-1988) ve Emin Ongan (1906-1985) anılacak.

Konserde, keman icracısı olmalarının yanı sıra, dönemin ve günümüzün en sevilen ve sıkça okunan eserlerine imza atmış bestekârların çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserleri solo ve koro olarak icra edilecek. Şef ve tanbur sanatçısı Hakan Talu'nun yönetiminde gerçekleşecek konserin misafir solisti ise günümüzün başarılı ses sanatçısı Sezen Cin Özdemir olacak.