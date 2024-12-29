Yüzyıllık ağaçlar stadyuma feda

İlayda SORKU

Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında bulunan yaklaşık 120 dönümlük rekreasyon alanı, rant projelerine kurban ediliyor. Yaşar Kemal Parkı ve Yürüyüş Parkuru inşaatlarla kuşatıldı, parkın ortasında spor sahası genişletilmeye başlandı. Adana halkının yürüyüş ve dinlenme alanı olarak kullandığı parkta yüzyıllık servi, kızılçam ve okaliptüs ağaçlarının “tehlike oluşturduğu” bahanesiyle kesilmesine başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 33 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen bu alan, Ali Hoşfikirer Spor Sahaları’nın çevresini de kapsıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü’ne yazılar göndererek ağaçların tehlike yarattığını iddia etti. Bu yazıların ardından, Orman Genel Müdürlüğü alanda bulunan 106 adet servi, okaliptüs ve kızılçam ağacının kesilmesine karar verdi. Ancak bu ağaçların nasıl “tehlike oluşturduğu” belirsizliğini korudu. Yüzyıllık ağaçların kesildiği alanda, rant projelerine zemin hazırlanırken kamu yararı da göz ardı edildi.

BAHÇELİ’YE GİTMİŞ

29 Ağustos 2024 tarihli ihale, Hakseven İnşaat Hafriyat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 27 milyon 695 bin TL bedelle kazanıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde TMMOB, hayata geçirilecek yaklaşık 4 bin kişilik stadyumun, MHP’ye yakın Menderes Kutlu’nun başkanı olduğu Adana 01 Futbol Kulübü’ne tahsis edileceği iddiasında bulunmuştu. Bir başka iddiaya göre, ihaleden yalnızca 10 gün önce kulüp sahibi Kutlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası gerekli ödenekler hızla tahsis edildi ve ihale gerçekleştirildi.

RANT İNŞASI

Konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, rekreasyon alanlarında yapılaşmanın, toplam alanın yüzde 5’ini geçmemesi gerektiğini vurguladı. Hayata geçirilmek istenen stadyum ise 120 dönümün yüzde 5’ine karşılık gelen 6 dönümü aşıyor, hatta 20 dönümün üzerinde bir alan amaç dışı işgal ediliyor. Ayrıca projenin hayata geçirilmesi için encümen kararı gerektiğini vurgulayan Çak, “Ortada bir encümen kararı yok. Tamamen keyfi olarak, bir spor kulübüne tahsis edilmek üzere stadyum yapılıyor şehrin ortasına. Dolayısıyla bölgenin ranta açılma durumu söz konusu” diye konuştu.

Genişletme adı altında alanda ağaçların kesildiğini ifade eden Çak, “Stadyum hayata geçirildiğinde zaman içerisinde bir otopark ihtiyacı doğacak. Ardından büfeler, kafeler açılacak, dolayısıyla da park ve yürüyüş alanı tamamen kullanım dışı bırakılacak” dedi.

İnşaat faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Çak, “Parkın kuzey bölgesi yaklaşık 13 katlık binaların yapılmasına izin verilecek hale getirildi. Park bir işgal altında aslında” dedi.