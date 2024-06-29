Yves Rocher yargılanıyor

Kadın İşçi

Kozmetik markası Flormar’ın Gebze’de bulunan fabrikasında 2018-2019 yılları arasında 297 günlük direniş yaşandı. Kadın işçilerin ağırlıkta olduğu 115 işçi, Petrol-İş Sendikası’nda örgütlendiği için işten çıkarılmış ve bir yıla yakın fabrika önünde direniş gerçekleştirmişti. 297 günün ardından kısmi kazanımların olduğu bir anlaşma ile direniş sonlandırılmıştı.

Petrol-İş ve Fransız iki STK, Flormar’ın ana firması Yves Rocher’ye, şirketin kurulmuş olduğu Fransa’da dava açtı. Davayı inceleyen hukuk profesörü Kadriye Bakırcı bu davanın Yves Rocher’in Türkiye’de iş ortağı olduğu Kosan Kozmetik Şirketi’nin, kadın işçilerin hakları dahil işçilik haklarının ihlalinden ötürü Yves Rocher’in Fransa’da sorumlu tutulup tutulamayacağı ile ilgili olduğunu söylüyor. “Çokuluslu bir şirket, kurulmuş olduğu ülkede dava ediliyor. Türkiye açısından, türünde, yani çokuluslu bir şirkete karşı, kurulu olduğu devlette açılmış ilk dava bu” diyor.