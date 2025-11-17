Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti: Bangladeş'in devrik Başbakanı hakkında idam kararı

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina, geçen yıl ülke çapında yayılan öğrenci protestolarını kanlı bir şekilde bastırarak insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idama mahkum edildi. Ülkenin Savaş Suçları Mahkemesi, Hasina'yı yüzlerce yargısız infazı azmettirmekten sorumlu buldu.

Pazartesi günü açıklanan karar, duruşma salonunda bulunan bazı yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

Hakimlerden biri, "Şeyh Hasina, verdiği emirler, yaptığı kışkırtmalar ve gerekli önlemleri almayarak insanlığa karşı suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Hasina'nın "protestocu öğrencilerin öldürülmesi emrini verdiğinin apaçık ortada olduğunu" vurguladı.

2024'teki protestolar sırasında yaklaşık 1.400 kişinin öldürüldüğü ve 25 bine yakın kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.

Gönüllü sürgünde olduğu Hindistan'dan davayı takip eden Hasina ise tüm suçlamaları reddediyor.

SİYASİ KAOS ENDİŞESİ

2009'dan 2024'e kadar ülkeyi "demir yumrukla" yöneten Hasina hakkında verilen idam kararı, Şubat ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede siyasi bir kaos dalgasını tetikleyebilir.

Karar açıklanmadan önce başkent Dakka'da Molotof kokteylli saldırılar düzenlenirken, adliye çevresinde ve kilit hükümet binalarında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Hasina'nın oğlu, partileri Awami Ligi üzerindeki yasağın kalkmaması halinde seçimleri engelleyeceklerini ve protestoların şiddetlenebileceğini söyledi.

DEVRİK BAŞKAN ŞEYH HASİNA'NIN SİYASİ HAYATI

Bangladeş'in kurucu lideri olan babası Şeyh Mucibur Rahman'ın 1975'teki askeri darbede ailesiyle birlikte katledilmesinin ardından sürgüne giden Hasina, 1981'de ülkesine dönerek siyasete atıldı.

İktidarda olduğu dönemde Bangladeş önemli bir ekonomik büyüme kaydetse de, yönetimi yolsuzluk, demokratik gerileme ve insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla anıldı.

Özellikle siber güvenlik yasasını kullanarak gazetecileri, sanatçıları ve aktivistleri hedef alması, uluslararası alanda büyük tepki çekmişti.

Geçen yıl "Z kuşağı devrimi" olarak adlandırılan öğrenci protestoları sonucu devrilen Hasina'nın ardından kurulan Nobel ödüllü Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet ise bu davanın "hesap verebilirliği sağlamak ve demokratik kurumlara olan güveni yeniden inşa etmek" için zorunlu olduğunu savunuyor.