Z Kuşağı çürüyenleri yaktı

Dış Haberler

Doğu Asya ülkesi Nepal’de yolsuzluğa batmış siyasetçilere, derin eşitsizliğe ve sosyal medya yasaklarına karşı sokaklara inerek hükümeti deviren “Z Kuşağı” yeni seçimlerin düzenlenmesini istedi.

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan “Z Kuşağı isyanı” Başbakan K.P. Sharma Oli’nin yanı sıra birçok bakan ve milletvekili istifa etti. Pazartesi günü başlayan protestolara gerçek mermi kullanan polisin müdahalesi sonucu can kaybı 30’a ulaşırken en az 1033 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hükümet binalarının, başbakan ve bakanlar ile Cumhurbaşkanı’nın evinin ateşe verildiği protestoların ardından ordu dün sokağa çıkma yasağının sürdüğü başkent Katmandu’da sokağa inerken kentte kontrolü büyük ölçüde sağladı. Yerel gazete Kathmandu Post çatı medya kuruluşu Kantipur’un binasının saldırıya uğradığını, ateşe verildiği için tüm sunucularının devre dışı kaldığını duyurdu. Ayrıca Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkum firar etti. Mahkûmların cezaevini ateşe verdiği belirtildi.

YENİ SEÇİM İSTEDİLER

Nepal’in monarşiyi ortadan kaldırarak demokratik cumhuriyete geçtiği 2008’den bu yana sahne olduğu en şiddetli gösteriler sonrası ülkede siyasi boşluk oluştu. Ülkenin tekrar yolsuzluğa bulaşmış siyasetçilerine teslim edilmesine karşı çıkan protestocular, erken seçim çağrısı yaptı. Protestocu gençlerin liderlerinden Rajshya Bam, New York Times’a verdiği demeçte eski Yüksek Mahkeme Başyargıcı Sushila Karki’nin yeni seçimler düzenlenene kadar geçici hükümeti yönetmesini teklif ettiklerini kaydetti.

BAŞYARGIÇ KABUL ETTİ

CNN’e konuşan Eski Başyargıç Karki görevi üstlenmeye istekli olduğunu belirterek “önceliğinin barışı sağlamak ve bir yıl içinde seçim yapmak” olduğunu kaydetti. Erken seçimlerin 6 aydan 1 yıla kadar bir zaman alacağını söyleyen Karki, geçiş hükümeti kuracağını ve hükümeti en kısa sürede seçilmiş liderlere devredeceğini aktardı.

Nepal’de hükümeti deviren öfke, özellikle ekonominin kötü durumu ve Nepal’deki birçok kişinin ülkenin sorunlarından sorumlu tuttuğu yaygın yolsuzluk olmak üzere, yıllardır büyüyen sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanıyordu. Ülkenin büyük kısmını oluşturan gençler işsizlikle boğuşurken “Nepokids” olarak adlandırılan siyasi elitlerinin çocuklarının lüks yaşamlarını ifşa eden bir sosyal medya kampanyası bu öfkeyi körükledi.

Son olarak Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, X, Reddit ve LinkedIn gibi 26 sosyal medya platformunun verilen süre aralığında İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle erişime kapatılması bardağı taşıran son damla olmuştu.