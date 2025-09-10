Z Kuşağı isyanı Nepal’i sardı

Nepal'de, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan "Z Kuşağı isyanı" Başbakanı K.P. Sharma Oli'yi götürdü. Şiddetli protestolarla sarsılan ülkede İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari de istifa etti.

Pazartesi günü başlayan protestolarda polisin saldırısıyla 19 kişinin yaşamını yitirmesi, 400'ün üstünde kişinin de yaralanması hükümete olan öfkeyi daha da büyütürken gösteriler dün de sürdü. Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtse de göstericilerin öfkesi dinmedi.

BAKANLARIN EVLERİ YAKILDI

Başkent Katmandu dahil çeşitli kentlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler ikinci gününde şiddetlenirken Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın konutları, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Gurung'un evi ateşe verildi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Bishnu Paudel'in evleri taşlandı. İstifasını duyuran İçişleri Bakanı Lekhak'ın evinin de saldırıya uğradığı kaydedilirken, eski Başbakan Sher Bahadur Deuba'nın evinin önündeki protestoculara ise müdahale edildiği belirtildi. Eylemciler iktidardaki Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa'daki merkez ofisini de ateşe verdi. Protestolar nedeniyle Kathman du’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

PROTESTOCULARI SUÇLADI

Hükümet başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu. Başbakan Oli istifasından önce yaptığı açıklamada, barışçıl "Z kuşağı" protestolarının belirli unsurların sızması nedeniyle şiddetlendiğini ileri sürerek hükümetin yeni neslin taleplerine hiçbir zaman olumsuz yaklaşmadığını söylemişti. Oli, "Anayasal kurumları koruma girişimlerimiz nedeniyle çok talihsiz olaylar yaşandı" ifadesini kullandı.

DÜNYADAN İTİDAL ÇAĞRISI

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin Katmandu Büyükelçiliklerinden ülkedeki toplumsal olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı. Şiddet olayları ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla tansiyondan kaçınmaya ve temel hakların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz" denildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise olayların yakından takip edildiği ve barışçıl şekilde çözülmesinin umulduğu kaydedildi.

YASAĞIN GETİRDİĞİ ÖFKE

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada da olayların yakından takip edildiği ve barışçıl şekilde çözülmesinin umulduğu kaydedildi. Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan ve "Z Kuşağı" adı verilen göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamentoyu kuşatmıştı.

Yetkililer parlamento çevresindeki önemli bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Polisin önceki gün saldırısında yaşamını yitiren gençler ise törenlerle uğurlandı.