Z kuşağı şeffaf bir süreç istiyor

Karya YURTTAŞ

Nepal’de yolsuzluk ve geleceksizliğe isyan ederek hükümeti deviren gençler, geçiş sürecinin manipülasyondan ve uğruna insanların hayatını kaybettiği politik oyunlardan uzakta, adil ve sağlam adımlarla ilerlemesini umuyor.

Geçici hükümetin başlıca görevleri, şeffaflığı güvence altına alarak gençlerin taleplerine yanıt vermek, eski bakanların tartışmalı sicillerini soruşturmak ve 5 Mart 2026’da yapılması planlanan seçimleri adil ve güvenilir bir şekilde düzenlemek olarak belirlendi.

BirGün’e konuşan protestocu gençlerden Nepalli Abhishek Sharma, “Şimdilik birçok şey belirsiz. Nepalliler değişimi kendi başlarına da gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip ancak olayların ölçeği ve hızı, birçok soruyu yanıtsız bırakıyor. Tarihe baktığımızda, yolsuzluk karşıtı hareketler kolayca manipüle edilebilmiş. Bugün de en büyük endişe bu” dedi.

Geçici Başbakan seçilen eski Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Sushila Karki ise “Anayasa Günü” kutlamalarında protestoların, Anayasa’da yer alan hedeflerin yerine getirilmemesi nedeniyle gerçekleştiğini belirterek “Anayasa’yı korumak tüm Nepallilerin görevi” dedi.