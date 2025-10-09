Z kuşağı talebinden geri adım atmıyor

Afrika’nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar’da derin eşitsizliğe yönelik karşı patlak veren hükümet karşıtı protestolar dinmiyor. En az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı protestoların başrolündeki gençler, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın “ulusal diyalog” çağrısını, “baskı, saldırı ve gençliği sokaklarda küçük düşürdüğü” gerekçesiyle reddetti.

Tıp fakültesi öğrencileri de protestolara destek vereceklerini açıklarken protestocu gençler, genel grev çağrısı yaptı. Rajoelina, 2 haftadır süren protestoların ardından hükümeti görevden alırken yerine ordu generali Ruphin Fortunat Zafisambo’yu atamıştı.