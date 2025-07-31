Zabıt Katibi Alımı 2025 | Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi başvuru tarihleri ne zaman? Zabıt Katibi şartları nedir?

Zabıt katibi alımı için yayımlanan resmi ilana göre Adalet Bakanlığı, 2025 yılında 1500 personel alımı gerçekleştirecek. Hem öncelikli mezuniyet grupları hem de genel kontenjanlar için ayrı şartlar yer alırken, adayların uygulamalı sınavda 90 kelimeyi doğru şekilde yazmaları gerekiyor. KPSS puanı, sağlık durumu ve adli sicil gibi kriterler de başvuru değerlendirmesinde etkili olacak. Ceza mahkemelerinde görev yapacak bu memurlar, yargı sürecinin teknik bel kemiğini oluşturacak. Peki, Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi başvuru tarihleri ne zaman? Zabıt Katibi şartları nedir? İşte ayrıntılar!

ZABIT KATİBİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre zabıt katibi başvuruları 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar bu süre zarfında başvurularını dijital ortamda gerçekleştirecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Zabıt katibi olmak isteyenler başvurularını, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Genel Başvuru Şartları

Zabıt katibi alımı için başvuran adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

KPSS 2024 sınavında; lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak ,

, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI VE UYGULAMALI SINAV

Zabıt katibi alımında, mezuniyet durumuna göre iki kontenjan bulunuyor:

1. Öncelikli Mezuniyet Kontenjanı:

Hukuk fakültesi, adalet MYO, adalet ön lisans veya adalet alanında eğitim veren lise programlarından mezun olmak.

3 dakikada en az 90 kelimeyi yanlışsız ve tekrarsız şekilde bilgisayarda yazmak.

2. Genel Mezuniyet Kontenjanı:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Aynı şekilde uygulamalı sınavda 90 kelime yazma şartı aranıyor.

Not: Uygulamalı sınavda F veya Q klavye tercihi serbesttir. Yazım hatası oranı %25’i geçmemeli ve anlam bütünlüğü bozulmamalıdır.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE KONULARI

Başarılı olan adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Gerekli görülürse takip eden günlerde de sınav sürecek.

Sözlü sınavda aşağıdaki başlıklardan toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak:

Mesleki bilgi (40 puan)

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan)

Genel kültür (20 puan)

Kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.