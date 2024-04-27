Zabıtadan bayıltan ceza

Gemlik Belediyesi zabıtasının kaldırım işgali sebebiyle ceza kestiği işletme sahibi, baygınlık geçirdi.

Gemlik’te ceza yiyen işletme sahibi bayıldı.

Gemlik ilçesinde, belediye zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Seyyar satıcı ve kaldırım işgaline göz açtırmayan ekipler, birçok esnaf ve seyyar satıcıya cezai işlem uyguladı.

Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise baygınlık geçirdi.

İlk müdahalesi zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.