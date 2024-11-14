Zabıtalık için anestezi mezunu olma şartı

Kamu alımlarında verilen ilanların ‘adrese teslim’ uygulamaları sürerken AKP’li Şanlıurfa Siverek Belediyesi ve Niğde’de MHP’li Hacıabdullah Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan zabıta memurluğu kadroları usulsüzlük şüphelerini de beraberinde getirdi. Siverek Belediyesi tarafından duyurulan şartlarda, mimar, veteriner, şehir ve bölge planlama, gıda mühendisliği ve inşaat mühendisliği gibi öğrenime dayalı bölümlere yer verildi. Zabıta alımında aranan mühendislik ve mimarlık gibi şartların zabıtalık göreviyle doğrudan ilişkili olmadığına dikkat çekildi.

Hacıabdullah Belediyesi tarafından duyurulan alımda ise “ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, iktisat, adalet meslek eğitimi, bilgi teknolojileri veya anestezi bölümlerinin birinden mezun olmak” şartı arandı.

İSLAMOFOBİ VURGUSU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ise Resmi Gazete’de yayımladığı akademik ilanlarla dikkat çekti. İletişim Fakültesi, Yeni Medya İletişim Bölümü Yeni Medya ve İletişim anabilim dalı için açılan doçent ilanlarında özel şartlar arandı.

İlanların birinde “İslamofobi, Göç, Yeni Medya ve Yanlış Bilgi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak” şartı aranırken, diğer ilanda ise, “Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler ve İran ve Afganistan’da Medya alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak” istendi.