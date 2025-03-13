Zafer Algöz ve Can Yılmaz duyurdu: Şinasi Yurtsever yaşamını yitirdi

Oyuncu Şinasi Yurtsever yaşamını yitirdi. Acı haberi Can Yılmaz ve Zafer Algöz sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Can Yılmaz, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Zafer Algöz de Instagram hesabından "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin..." paylaşımını yaptı.

Şinasi Yurtsever 51 yaşındaydı.