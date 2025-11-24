Zafer Arapkirli yarın hâkim karşısına çıkacak

Gazeteci Zafer Arapkirli, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret (TCK md. 299) kapsamında açılan davada 25 Kasım Salı günü saat 10.10’da Çağlayan 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

BirGün yazarı ve gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Soruşturma, iktidar yanlısı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1 - 2 kapsamında ceza talep ediliyor.

Arapkirli hakkında açılan davanın konusu, 23 Ekim 2024’te X’te yaptığı “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… Zaten hep öyleydin” paylaşımı. Cem Küçük, söz konusu paylaşımı alıntılayarak Arapkirli’yi Cumhurbaşkanı’nı hedef almakla suçlamış ve “Emniyet ve yargımız bu kişi için gereğini yapmalı” ifadeleriyle Savcılığa çağrıda bulunmuştu.

Dava, 25 Kasım Salı günü saat 10.10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Arapkirli, BirGün’de yayımlanan yazılarının yanı sıra haftaiçi her sabah BirGün TV'de yayınlanan Medyaterapi programının da sunuculuğunu yapıyor.