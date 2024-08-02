Zafer Arapkirli'ye Basın Onur Ödülü verildi

Haber Merkezi

BirGün yazarı Zafer Arapkirli'ye Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 'Basın Onur' ödülü verildi. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 75 ülkeden 1200 sanat elçisinin katılımıyla 24 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Festival kapsamında verilen “Basın Onur”, “Basın Başarı” ve “Basın Özel” ödülleri halk jürisi ve festival komitesi tarafından belirlenen 3 isme verildi. Halk jürisi ve Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Basın Onur Ödülü’ne Zafer Arapkirli’yi layık gördü. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, takdim etti.