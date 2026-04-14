Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zafer Arapkirli'ye verilen hapis cezasına tepki yağdı

BirGün yazarı Zafer Arapkirli’ye "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Dezenformasyon yasasının gazeteciliği susturmak için kullanılmasına tepki gösteren meslektaşları ve yurttaşlar, "Gazetecilik suç değildir" diyerek Arapkirli ile dayanışma mesajları paylaştı.

Güncel
  • 14.04.2026 19:57
  • Giriş: 14.04.2026 19:57
  • Güncelleme: 15.04.2026 01:35
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Arapkirli'ye verilen hapis cezasına tepki yağdı

BirGün yazarı ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli’ye verilen hapis cezası, büyük tepkiyle karşılandı. Kararın ifade ve basın özgürlüğüne yönelik yeni bir müdahale olduğunu vurgulayan çok sayıda meslektaşı ve yurttaş, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek dayanışma mesajları paylaştı.

Zafer Arapkirli’ye, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargılandığı davada, ‘gazetecilere uygulanmayacak’ denen dezenformasyon yasasından "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, "İşlemediğim bir suç hakkında savunma yapmayı reddediyorum; halkın haber alma hakkına engel olanları, yani halkı karanlıkta bırakma suçunu ihbar ediyorum" diyerek geri adım atmayan Arapkirli’nin cezalandırılmasına tepki yağdı.

Paylaşımların bazıları şöyle:

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce de karara tepki gösterdi. Gökce, "Sadece değerli gazeteci Zafer Arapkirli için değil ülkem adına çok üzgünüm. Güzel ülkemiz gazetecilerin sürekli hapse atıldığı, tutuklandığı, sessizliğe gömülmüş bir ülke olmayı hak etmiyor" dedi.

BirGün'e Abone Ol