Zafer Arapkirli'ye verilen hapis cezasına tepki yağdı
BirGün yazarı Zafer Arapkirli’ye "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Dezenformasyon yasasının gazeteciliği susturmak için kullanılmasına tepki gösteren meslektaşları ve yurttaşlar, "Gazetecilik suç değildir" diyerek Arapkirli ile dayanışma mesajları paylaştı.
BirGün yazarı ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli’ye verilen hapis cezası, büyük tepkiyle karşılandı. Kararın ifade ve basın özgürlüğüne yönelik yeni bir müdahale olduğunu vurgulayan çok sayıda meslektaşı ve yurttaş, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek dayanışma mesajları paylaştı.
Zafer Arapkirli’ye, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargılandığı davada, ‘gazetecilere uygulanmayacak’ denen dezenformasyon yasasından "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, "İşlemediğim bir suç hakkında savunma yapmayı reddediyorum; halkın haber alma hakkına engel olanları, yani halkı karanlıkta bırakma suçunu ihbar ediyorum" diyerek geri adım atmayan Arapkirli’nin cezalandırılmasına tepki yağdı.
Paylaşımların bazıları şöyle:
Zafer abiye de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) April 14, 2026
Yargı bugün 'ceza şenliği' yapıyor! https://t.co/IxNBd9FnUu
BirGün’ün 22. doğum gününde yine adliye koridorlarındaydık. Zafer abiye iler tutar yanı olmayan, komik bir ceza verildi. Tarihsel referanslarla bezeli bir ironiyi, “halkı yanıltıcı bilgi” suçuna sokmak anca bu yargıya yakışırdı. Ne yaparlarsa yapsınlar, @ZaferArapkirli susmaz,… https://t.co/vSRprFWK3a— Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) April 14, 2026
Zafer Arapkirli’nin;— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 14, 2026
Köşe yazılarını okuyorum.
BirGün tvdeki yayınlarını izliyorum.
X’teki paylaşımlarına bakıyorum.
Şimdiye kadar “halkı yanıltıcı” bir bilgiye rastlamadım! https://t.co/rwxScEqh1q
Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce de karara tepki gösterdi. Gökce, "Sadece değerli gazeteci Zafer Arapkirli için değil ülkem adına çok üzgünüm. Güzel ülkemiz gazetecilerin sürekli hapse atıldığı, tutuklandığı, sessizliğe gömülmüş bir ülke olmayı hak etmiyor" dedi.
Gazeteciler kamu adına yaşananları takip eden, gerçekleri halkla paylaşan, halkın kendi… https://t.co/0lBwOhq06v
Utanmazların utanmazlıklarından yoruldum… ama yılmadım(k), utanmazlığınız onu başaramaz. https://t.co/QJLZvfoqB4— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) April 14, 2026
Bu cezayı verenler, bunun bölge mahkemesinden, Yargıtay'dan döneceğini bilmezler mi?— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 14, 2026
Bilirler, ama benden çıksın da, bana laf gelmesin de derdindeler.
Böyle bir yargı ile ne yazık ki bir süre daha yaşamak zorunda bırakıldık@ZaferArapkirli yi bu ceza tehditleriyle korkutamazsınız https://t.co/JmEQGI4hDE
#GazetecilikSuçDeğildir@ZaferArapkirli Usta Bir Gazetecidir.— Fethi Açıkel (@FethiAcikel) April 14, 2026
Kamuoyunun Bilgi Edinme Hakkı Anayasal Bir Haktır.. @BirGun_Gazetesi https://t.co/OnPyk7ZsKW
Geçmiş olsun Zafer abi @ZaferArapkirli https://t.co/OCpbzveD3h— Evren Özalkuş (@evrenozalkus) April 14, 2026
"Gazetecilere uygulanmayacak" denilen dezenformasyon yasası gazetecileri susturma aracına dönüştü. Şimdi de @ZaferArapkirli'ye bu yasadan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gazetecileri bu şekilde susturamazsınız. https://t.co/gG8gFKPMDi— Mehmet Emin Kurnaz (@m_emin_kurnaz) April 14, 2026
Zafer Arapkirli gazetecidir.— O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) April 14, 2026
Ve bugün kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş.
Ancak suçlamayı çok yanlış yerden yapmışlar.
Zafer bey olsa olsa halkı yanıltıcı bilgiyi düzeltir, doğruları anlatır, öyle yayar, kin ve düşmanlıktan da arındırır. Yani dezenformasyonu önlemeye…