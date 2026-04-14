Zafer Arapkirli'ye verilen hapis cezasına tepki yağıyor

BirGün yazarı ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli’ye verilen hapis cezası, büyük tepkiyle karşılandı. Kararın ifade ve basın özgürlüğüne yönelik yeni bir müdahale olduğunu vurgulayan çok sayıda meslektaşı ve yurttaş, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek dayanışma mesajları paylaştı.

Zafer Arapkirli’ye, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargılandığı davada, ‘gazetecilere uygulanmayacak’ denen dezenformasyon yasasından "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, "İşlemediğim bir suç hakkında savunma yapmayı reddediyorum; halkın haber alma hakkına engel olanları, yani halkı karanlıkta bırakma suçunu ihbar ediyorum" diyerek geri adım atmayan Arapkirli’nin cezalandırılmasına tepki yağdı.

Paylaşımların bazıları şöyle:

Zafer abiye de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Yargı bugün 'ceza şenliği' yapıyor! https://t.co/IxNBd9FnUu — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) April 14, 2026

BirGün’ün 22. doğum gününde yine adliye koridorlarındaydık. Zafer abiye iler tutar yanı olmayan, komik bir ceza verildi. Tarihsel referanslarla bezeli bir ironiyi, “halkı yanıltıcı bilgi” suçuna sokmak anca bu yargıya yakışırdı. Ne yaparlarsa yapsınlar, @ZaferArapkirli susmaz,… https://t.co/vSRprFWK3a — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) April 14, 2026

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce de karara tepki gösterdi. Gökce, "Sadece değerli gazeteci Zafer Arapkirli için değil ülkem adına çok üzgünüm. Güzel ülkemiz gazetecilerin sürekli hapse atıldığı, tutuklandığı, sessizliğe gömülmüş bir ülke olmayı hak etmiyor" dedi.

Utanmazların utanmazlıklarından yoruldum… ama yılmadım(k), utanmazlığınız onu başaramaz. https://t.co/QJLZvfoqB4 — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) April 14, 2026

Bu cezayı verenler, bunun bölge mahkemesinden, Yargıtay'dan döneceğini bilmezler mi?

Bilirler, ama benden çıksın da, bana laf gelmesin de derdindeler.

Böyle bir yargı ile ne yazık ki bir süre daha yaşamak zorunda bırakıldık@ZaferArapkirli yi bu ceza tehditleriyle korkutamazsınız https://t.co/JmEQGI4hDE — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 14, 2026