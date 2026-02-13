Zafer bu yıl da müteahhidin: Yalnızca 10 bin 614 yolcu

Zafer Havalimanı, “Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirildi. Projenin yapım ihalesini, 29 yıl 11 ay işletim süresi veren IC İÇTAŞ kazandı. Havalimanı 25 Kasım 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Kütahya’da hizmete açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanım biçiminin bütçede yarattığı tahribatın sembolü halini aldı. Zafer Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 itibarıyla tek bir yıl bile yakalanamadı. Hemen her yıl yolcu garantisinin çok altında kalan havalimanı için müteahhide dudak uçuklatan tutarlarda ödeme yapıldı.

Garanti edilen yolcu sayısının çok uzağında kalarak kamu bütçesinde karadelik açan Zafer Havalimanı, garanti edilen yolcu sayısını 2025 yılında yalnızca yüzde 5,8 oranında karşılayabildi. Zafer’in garanti yolcu sayısındaki sapma oranı, yüzde 94,2 olarak hesaplandı. Havalimanını, 1 milyon 317 bin 733 yolcuya karşın yalnızca 77 bin 455 yolcunun kullandığı bildirildi.

2025 yılında, garanti yolcu sayısının çok uzağında kalan Zafer Havalimanı, 2026 yılında da geleneği bozmadı. Havalimanını 2026 yılının ilk ayında kullanan yolcu sayısı 10 bin 614’te kaldı.

Yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen Zafer’in 2020-2025 dönemindeki yolcu sayıları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 16 bin 645

• 2021: 55 bin 890

• 2022: 57 bin 97

• 2023: 85 bin 762

• 2024: 65 bin 917

• 2025: 77 bin 455

∗∗∗

KARADELİK

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri için yapılan ödemeler itibarıyla Hazine için adeta bir karadelik haline gelen Zafer Havalimanı için işletici şirkete her yıl milyonlarca avro para aktarılıyor. YİD kapsamında inşa edilen havalimanının kullanım ve işletme hakkını 49 yıllığına IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde bulunduruyor.