Zafer direnen depo işçilerinin

Emek Servisi

Sefalet zammına, güvencesizliğe ve işten çıkarmalara karşı direnişe başlayan Migros işçileri kazandı. Mücadeleye öncülük eden Depo, Antrepo, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı’nın (DGDSEN) Genel Başkanı Neslihan Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Migros depo işçilerinin yürüttüğü direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

Kısa sürede tüm kamuoyunun desteğini alan 5 bine yakın Migros deposu işçisi 23 Ocak’ta greve çıktı. İçiler, gözaltılara ve Beykoz Kaymakamlığı’nın yasaklarına rağmen patron Tuncay Özilhan’ın evinin önünde günlerce eylem yaptı. Depo işçilerinin bu direnişine siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine, akademisyenlerden sanatçılara kadar toplumun birçok kesimi destek verdi. Dört bir taraftaki Migros’lar boykot edilirken imza kampanyaları başlatıldı, üniversite öğrencileri çeşitli eylemler düzenledi. Migros depo işçilerinin yaktığı bu kıvılcım kısa sürede ŞOK ve BİM’in depolarında çalışan işçilere sıçradı. Haklarını isteyen Trabzon Arsin’deki ŞOK deposunda çalışan işçiler, greve çıkmalarının ardından geçtiğimiz günlerde tazminatsız şekilde kod49 ile işten çıkarıldı. ŞOK depo işçileri de aynı Migros işçileri gibi haklarını alana, iş yerlerine geri dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İŞE İADELER BAŞLADI

Depo işçilerinin mücadelesine öncülük eden Migros işçilerinin grevi kazanımla sona erdi. Kod49 ile işten atılan 303 işçi, işe iade edildi.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ise direnen Migros depo işçilerinin kazandığını duyurdu. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık. Direnen ve kazanan Migros depo işçileri onurumuzdur" ifadesini kullandı.

İŞÇİ SINIFININ KAZANIMI

Sendikadan sürece dair yapılan “Zafer direnen işçilerindir!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 23 Ocak’ta ayağa kalkan Migros depo işçileri, patron-sarı sendika-taşeron ve hileli iş kolları kıskacından 23 gün süren fiili grevle doğrudan haklar kopartmış, kendisine dayatılan cendereyi kırmış ve Türkiye işçi sınıfına güçlü birliğiyle fiili meşru mücadeleyi adreslemiştir. Migros depo işçileri, direnişin üçüncü günü depolardan taşeron şirketi söküp atarak kazanmaya başlamıştır. Bir hafta içerisinde işçilerin kadroya geçişleri başlamış, depolarda taşeron uygulamasına son verilmiş, 2022 yılında gönderemediğimiz taşeronlar artık Migros depolarında gönderilmiş ve tüm işçiler Migros kadrosuna geçirilmiştir. Direniş devam ederken sendikamıza ulaşan Migros beyaz yaka idari birimlerinin taşeron uygulamasına son verilmesi talebi, sendikamızın gündem etmesiyle birlikte kabul edilmiştir. Tüm beyaz yakalılar Migros kadrosuna geçirilmiştir. Direnişimizin en büyük kazanımlarından biri fiili ve doğrudan eylem pratiklerinin sonuç aldığını dosta düşmana göstermesidir. Tüm baskılara tehditlere ve işten atma saldırılarına karşı cesareti ve talepleriyle ayağa kalkan Migros depo işçileri 23 gün sendikamız DGDSEN’le yürüttüğü fiili mücadele ve kazanımlarıyla mücadele tarihine adını yazdırmıştır. Selam olsun yurdun her bir köşesinde direnip boyun eğmeyenlere! Birlikte direndik birlikte kazandık. Herkese sonsuz teşekkürler.”

KUTLAMAYA ÇAĞRI

Sendika ayrıca bugün 13.00’te İstanbul Esenyurt Akçaburgaz depo önüne çağrı yaparak zaferi halaylarla kutlamaya davet etti.