Zafer direnen Polyak maden emekçisinin!

Emek Servisi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş), İzmir Kınık'ta devam eden Polyak maden emekçilerinin direnişinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu. Özyeğinlere ait FİBA Holding bünyesindeyken Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine devredilmesi ile işçilerin mağdur edildiği madendeki işçi direnişi kazanımla bitti.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Yürekleri Polyak maden işçileriyle beraber atan her bir yurttaşımıza, her bir dayanışma duygusu ve emeği için binlerce teşekkür ediyoruz. Biz mücadelemizle bugüne kadar olmayacak şeyleri oldurduk, yapılamaz denen şeyleri yaptık” diye konuşarak eylemde gelinen sonucun detaylarını paylaştı. Buna göre işçilerin ödenmeyen maaşları, mesaileri, kıdem ve ihbar tazminatları ile yan hakları ödendi. Aksu, devir işlemi sonrasında hukuki bir sorumluluklarının bulunmamasına rağmen Özyeğin ailesinin direnişin kamuoyunda yarattığı basınçla işçilere iki gün içerisinde yaklaşık 900 milyon liralık ödeme yaptığını belirtti.

Aksu, Çinli şirketin madeni idare edecek parası olmadığının altını çizerek "Kınık Kaymakamlığı, Belediye Başkanı, Özyeğinler ve Çin Elçiliği ile görüşmeler yaptık. Bu maden ocağının bölge açısından oldukça kıymetli bir geleceği olduğunu, burada çalışacak olan işçilerin söz ve karar sahibi olduğunu inisiyatif olduğunu onlara da paylaştık. Onlar da hak verdiler. Biz maden zaten direnişe başlarken bir duruş noktasındaydı. Şimdi MAGEP denetimiyle beraber üç aylık bir süre maden ocağı bir duruş nöbet süreci geçirecek. Bu süreç boyunca da biz işçiler, belediyeler, taşıyıcılar, servisçiler ve süreci ortak olacak olan üniversiteler, maden fakülteleri, meslek odalarıyla beraber madenin devralınıp daha sağlıklı üretimin daha çok istihdam sağlanabileceği koşulların yaratılmasına dönük bir çalışma ve hazırlık süreci içerisinde olacağız. Yani madeni yönetme irademizi sürdüreceğiz" dedi.

Ayrıca, işe dönmek isteyen 620 maden emekçisinin de ocakta faaliyetler başladıkça görevlerine döneceği duyuruldu. İşçiler, "Direne direne, direnişten zafere" sloganıyla kazanımlarını kutladı.