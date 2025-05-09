Zafer Günü: Sovyetlerin Nazileri mağlup edişi 80’inci yılında törenlerle kutlanıyor

Bugün 9 Mayıs; Sovyetler Birliği’nin Naziler yönetimindeki Almanya’ya karşı 1945 yılında kazandığı zaferin 80. yıldönümü.

Zafer Günü, bir askeri başarıdan çok daha fazlası. Sovyet halkı, Avrupa’da kasırga gibi ilerleyen Nazi barbarlığını yok etmek için resmi rakamlara göre 26 milyondan fazla kayıp verdi. Kazanılan zafer aynı zamanda Sovyet halkının faşizme karşı sergilediği destansı direnişi temsil ediyor.

Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılan bu mücadele, Stalingrad’da Nazi güçlerinin durdurulmasının ardından Berlin’e Kızıl Bayrak’ın çekilmesi ve Nazi Almanyası’nın koşulsuz teslimiyetiyle son buldu.

Aynı gün SSCB lideri Josef Stalin, radyodan halka seslenerek zaferi ilan etti. Bu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın da bittiği anlamına geliyordu.

Nazilerin lideri Adolf Hitler ise 9 Mayıs’tan günler önce, 30 Nisan 1945’te mağlubiyetin ayak seslerini duyunca Berlin’de saklandığı Führerbunker sığınağında intihar etti. Hitler’in cesedi, cansız bedeninin Sovyet ordusuna geçmesi korkusuyla verdiği emir doğrultusunda yakıldı.

‘STALİNGRAD HAVALİMANI’ KARARI

Rusya’da bugün, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenleniyor.

Alınan karar doğrultusunda Rusya’da Volgograd Havalimanının adı Stalingrad Havalimanı olarak değiştirildi.

Ülkenin Sahalin bölgesinde 9 Mayıs Zafer Günü, askeri geçit töreniyle kutlandı.

Zafer Günü: Sovyetlerin Nazileri mağlup edişi 80’inci yılında törenlerle kutlanıyor



Öte yandan Volgograd Havalimanı'nın adı Stalingrad Havalimanı olarak değiştirildihttps://t.co/YIajaT01yC pic.twitter.com/na8sPt1joB — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 9, 2025

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda, 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılmak için başkent Moskova’ya gelen liderler onuruna akşam yemeği verdi.

Yemeğe Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi çok sayıda isim katıldı.