Zafer Partili Aslan: “Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır şirketi, Eskişehir’de ‘altın arama’ bahanesiyle tam 57 bin 534 ağacı kesmeyi planlıyor”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır şirketine Eskişehir'de altın arama ruhsatı verilmesine tepki gösterdi.

Giresun Şebinkarahisar’da önceki yıllarda yaşanan siyanür taşkınına dikkati çekerek, Eskişehir’de başlatılması planlanan altın madenciliğinin geri dönülemez çevresel zararlara yol açacağını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"AKP’nin rant politikalarına bir yenisi daha eklendi. Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır şirketi, Eskişehir’de ‘altın arama’ bahanesiyle tam 57 bin 534 ağacı kesmeyi planlıyor. Yılda 5 bin 432 ton siyanür kullanılacağı belirtilen bu faaliyet, sadece Eskişehir için değil, tüm Türkiye için büyük bir ihanettir. Bu süreç; şehirlerimize, ormanlarımıza ve gelecek kuşaklarımıza yapılmış açık bir saldırıdır.

Kazdağları’nda, İliç’te, Giresun Şebinkarahisar’da yaşananları unutmadık. Altın madenciliğinin doğaya nasıl geri dönülemez zararlar verdiğine hep birlikte şahit olduk. Şimdi ise aynı senaryo yeniden sahneleniyor. AKP, yandaşlarına rant sağlamak uğruna, doğayı yok etmeyi ve aziz vatanımızın topraklarına zehir bulaştırmayı göze almış durumda.

Unutulmasın: Bu topraklar milletindir. Milletimizin malı olan hiçbir karış toprak, rant hesaplarına kurban edilemez. Bu nedenle derhal rant politikalarından vazgeçilmeli, milletimize ait alanlar ranta kapatılmalı, Eskişehir başta olmak üzere doğayı koruyacak acil ve etkili hukuki önlemler alınmalıdır. Biz, milletimizin sesi ve temsilcileri olarak; şehirlerimizin, ormanlarımızın ve halkımızın hakkını korumakta kararlıyız. Gelecek nesillere bırakacağımız miras beton ve zehir değil; temiz bir çevre, sağlıklı kentler ve onurlu bir yaşam olacaktır.”