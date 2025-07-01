Zafer Partili Bartu Soral Saraçhane'ye çağrı yaptı, partiden istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, parti kararının aksine İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü için bugün Saraçhane'de yapılacak mitinge katılma çağrısı yaptı.

Saral, "Bütün siyasi şaşılıklara rağmen, hem Atatürk Cumhuriyetine hem de hukuka sahip çıkarım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben, yetişebilirsem fiziken de Saraçhane’de olacağım" dedi.

Kısa süre sonra bu kez daha uzun bir paylaşım yapan Soral, Türkiye’nin 23 yıllık AKP iktidarında yaşadığı krizleri hatırlattıktan sonra çözüm odaklı bir siyaset gerektiğine işaret etti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın özelikle 'kadrolaşma' konusundaki yaklaşımının kendi görüşlerinden farklı olduğunu kaydeden Soral, Özdağ’ın hukuksuz tutukluluğu sonrasında da kurumsallaşma ve Atatürkçü kesimle buluşma konularında bir değişiklik göstermediğini dile getirdi.

"TUTUKLULUKTAN SONRA SİYASET YAPIŞ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRME KARARI ALMIŞ OLABİLİR"

Soral, Özdağ için, "Hukuksuz tutukluluğu sonrasında da kadro, kurumsallaşma ve Atatürkçü cenaha açılma konusunda yine aynı noktada durduğunu görüyorum. Tabii hukuksuz tutukluluğundaki zorlu süreçte siyaset yapış şeklini değiştirme kararı da almış olabilir" ifadelerini kullandı.

“Ülke sorunlarını çözebileceğine inanmadığınız bir yerde, salt siyasi kariyer hedefleriyle bulunmak ne genel başkana, ne bize güvenen vatandaşlara ne de kendime karşı samimi bir duruş olur” diyen Soral, Zafer Partisi’ne ve Ümit Özdağ’a başarılar dileyerek açıklamasını sonlandırdı.

KAMUOYUNA



Anayasal ve yasal haklarımızın tamamen askıya alındığı, muhalif olanlara zenci muamelesi yapıldığı bir dönemde Sayın Ümit Özdağ’ı hukuksuzluğun pençesinden almak en önemli ve tek görevdi; bunun için hep beraber gayret gösterdik.



Türkiye’nin son 23 yılda AKP iktidarı… https://t.co/Rcm6GATjXS — H. Bartu Soral (@BartuSoral) July 1, 2025

Soral, X hesabının bio kısmında yer alan Zafer Partisi yazısını da kaldırdı. Bartu Soral, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

SARAÇHANE'YE GİDİLMEMESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Zafer Partisi, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatının katılmamasını istemişti. Zafer Partisi lideri Özdağ, karara ilişkin "Leman’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" demişti.