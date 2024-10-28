Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer’in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki "usulsüzlüklerle" ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrasında polis tarafından ifadesi alındı.

SEVDAGÜL TUNÇER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Tunçer, önceki gün sabah saatlerinde evinden polis ekipleri tarafından alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tunçer, karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Tunçer, ifadesinin alınmasını şöyle değerlendirdi:

Aralık 2023’te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım.Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikâyetçi oldu. İlgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Evinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürüldüğünü belirten Tunçer, "Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi korkutamayacaksınız. Susturamayacaksınız. Hukuk iktidarların fahişesi değildir" dedi.