Zafer Partisi, 2 il dışında tüm kentlerde aday çıkaracak

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, DEM Parti’nin kazanmaması için Iğdır ve Kars’ta aday çıkarmayacaklarını, bunun dışındaki tüm illerde aday çıkaracaklarını duyurdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz illeri ziyareti kapsamında Giresun’a geldi. Burada konuşan Özdağ, “Yerel seçimler öncesi tüm illerde aday çıkaracağız. Iğdır ve Kars haricinde. Buralarda ilçelerde aday çıkaracağız merkezde ise HDP’ye (DEM Parti) karşı en güçlü adayı destekleyeceğiz” dedi. IĞDIR VE KARS OYLARI Zafer Partisi, Iğdır ve Kars’ta ittifak kurduğu Ata Partisi’nden seçime girmişti. Ata İttifakı Iğdır’da yüzde 0.22, Kars’taysa yüzde 0.27 oy alabilmişti. Ümit Özdağ, partisinin oy oranını ‘Saray’daki anketten' bildirdi