Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı'na FETÖ gözaltısı

Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G. de gözaltına alındı.

İlçe Başkanı emniyetteki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.E.G, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.N.Ç. İskenderun ilçesinde, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.T. ise Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.