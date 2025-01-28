Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Demir: “Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz"

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapmasının ardından ifadeye çağırıldı. Bugün ifade işlemlerinin ardından basın açıklaması yapan Demir, "Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz. Bu konuda genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimizi tüm hassasiyetiyle toplumda bir infial oluşmaması adına tüm faaliyetleri yapıyor” dedi.

''BİZ DEVLETİMİZİN ALEYHİNE FAALİYET YAPACAK BİR KİTLE DEĞİLİZ"

Hasan Demir şöyle konuştu:

“Şu an Zafer Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere tüm Zafer Partililere, Türk milliyetçilerine silsile yoluyla baskı düzeni yaşanmakta ve bu düzene karşı başkaldırıyı biz yapmakla mükellefiz. Avukatımızın, genel başkan yardımcımızın söylediği gibi biz ikinci açılım saçılım, ihanet sürecinin karşısında olmamız münasebetiyle neredeyse her gün gerek emniyete gerek savcılığa ifadeye çağrılıyoruz. Hiç gocunmuyoruz. Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz. Türk milliyetçileri 4 bin yıllık kadim Türk devlet yapısına asla aykırı hareket etmez. Devlet devletliğini, milletine hissettirene kadar devlet bunu hissettirecek. Biz de devlet için başımızı da canımızı da feda edeceğimizi göstereceğiz. Bu konuda genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimizi tüm hassasiyetiyle toplumda bir infial oluşmaması adına tüm faaliyetleri yapıyor. Biz de çalışmalarımıza devam edecek Türk toplumunu tekrar uyandırma noktasında hassas olacağız."