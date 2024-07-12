Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Davutoğlu'na ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.

Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin sığınmacı politikalarına değinen Davutoğlu, çözüm için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.