Zafer Partisi GİK Üyesi Sevdagül Tunçer istifa etti

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" duyurdu.

  • 25.09.2025 18:13
  • Giriş: 25.09.2025 18:13
  • Güncelleme: 25.09.2025 18:15
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: ANKA

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer istifa ettiğini açıkladı. Tunçer, açıklamasında "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" ifade etti.

İstifa eden Genel İdare Kurulu Üyesi Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

