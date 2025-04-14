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Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 14.04.2025 12:04
  • Giriş: 14.04.2025 12:04
  • Güncelleme: 14.04.2025 12:10
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gedikoğlu'nun ölüm haberini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı duyururken yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

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