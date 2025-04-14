Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, yaşamını yitirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gedikoğlu'nun ölüm haberini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı duyururken yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"